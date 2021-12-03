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У Києві чоловік влаштував стрілянину через "неякісний ремонт": є постраждалий

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 15:57
У Києві чоловік влаштував стрілянину через "неякісний ремонт": є постраждалий Фото: у Києві чоловік влаштував стрілянину через "неякісний ремонт" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Святошинському районі столиці, на проспекті Леся Курбаса між двома чоловіками розпочався конфлікт через "неякісний ремонт". Під час якого один з учасників влаштував стрілянину, поранивши опонента в ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як встановили правоохоронці прибувши на місці події, під час з’ясування відносин, через неякісне виконання ремонтних робіт, між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка.

"У ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому", - розповіли у поліції.

Вказано, що 52-річного чоловіка було затримано у порядку статті 208 ККУ. У нього виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу.

Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає від трьох до 7 років позбавлення волі. Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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