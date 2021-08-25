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В Києві чоловік погрожував вибухом на День Незалежності: йому повідомили про підозру

Автор: РБК-Україна

В Києві правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який повідомив про те, що готує теракт під час параду на День Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, что зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник подзвонив на гарячу лінію "1551" та повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин.

"Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка, який здіснив дзвінок. У нього не виявили зброї чи вибухових пристроїв.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, у Києві біля будівлі Київської міської державної адміністрації чоловік облив флагшток червоною фарбою.

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КиївДень незалежності УкраїниТеракт