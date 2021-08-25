В Києві чоловік погрожував вибухом на День Незалежності: йому повідомили про підозру

Правоохоронці встановили, что зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник подзвонив на гарячу лінію "1551" та повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин.

"Під час розмови з оператором чоловік повідомив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка, який здіснив дзвінок. У нього не виявили зброї чи вибухових пристроїв.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.