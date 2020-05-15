У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті через зауваження про маску

Фото: вилучена граната (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік неадекватно відреагував на зауваження про відсутність маски

В одному з супермаркетів Києва чоловік погрожував підірвати гранату після того, як отримав зауваження через маску. Хулігана затримали, йому загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався в одному з супермаркетів на вулиці Кудряшова в Солом'янському районі. Чоловік зайшов до приміщення без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця.

"Проігнорувавши прохання надіти маску, відвідувач почав сперечатися і дістав з кишені гранату, загрожуючи підірвати її", - йдеться в повідомленні.

Хуліганом виявився 38-річний уродженець Черкаської області, під час затримання у нього вилучили гранату РГД-5 і дві сигнальні ракети. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство". Порушникові загрожує до семи років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

Фото: затримання хулігана (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня під Львовом чоловік погрожував підірвати ресторан, місцева поліція провела спеціальну операцію і затримала зловмисника. В результаті інциденту ніхто не постраждав, а у самого хулігана не виявилося при собі жлодної вибухівки або боєприпасів.

Автор: Іван Петров