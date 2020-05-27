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У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 19:44
У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки
Фото: пістолет у руках (РБК-Україна)

Порушника затримали. Наразі з’ясовуються всі обставини події

Один з пасажирів маршрутки у Києві погрожував іншим пасажирам пістолетом. Чоловіка затримали.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Подія сталася учора ввечері. Один з пасажирів подзвонив у поліцію і повідомив, що у салоні маршрутного транспортного засобу знаходиться агресивний чоловік, який погрожує іншим пасажирам пістолетом.

"За лічені хвилини поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на проспекті Степана Бандери та зупинили його. У салоні інспектори виявили чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали пасажири. Громадянин поводив себе агресивно та висловлювався нецензурною лайкою, а під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього предмет, схожий на зброю та, ймовірно, набої до нього", - повідомили у поліції.У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки

Фото: той самий пістолет (facebook.com/kyivpatrol)

Порушника затримали. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, минулого місяця поліцейські затримали киянина, який стріляв в перехожих.

Також повідомлялося про чоловіка, який розгулював з пістолетом у руках на столичній Оболоні.

Сьогодні у мережі з'явилося відео вчорашньої стрілянини в центрі Києва, в ході якої п'ять кульових поранень отримав громадянин Чорногорії.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївпистолет
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