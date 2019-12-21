У Києві чоловік стріляв у перехожих

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини постраждали дві людини

У Києві на проспекті Леся Курбаса поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції столиці.

За даними поліцейських, між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав зброю і зробив кілька пострілів. В результаті події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили в лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.

В ході проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки інциденту, правоохоронці виявили кобуру і дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Також на місці правоохоронці виявили шість гільз з-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

Правопорушник затриманий, ним виявився 49-річний житель столиці. За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людини.