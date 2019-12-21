ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві чоловік стріляв у перехожих

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 17:41
У Києві чоловік стріляв у перехожих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини постраждали дві людини

У Києві на проспекті Леся Курбаса поліцейські затримали чоловіка, який стріляв в перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції столиці.

За даними поліцейських, між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав зброю і зробив кілька пострілів. В результаті події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили в лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.

В ході проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки інциденту, правоохоронці виявили кобуру і дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Також на місці правоохоронці виявили шість гільз з-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

Правопорушник затриманий, ним виявився 49-річний житель столиці. За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людини.

Поліція відкрила справу через пожежу в Києві У Києві палає багатоповерхівка, є загиблі
Новини України КиївКиївСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся