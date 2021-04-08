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У Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати комунальне підприємство. Його затримали

Автор: Инна Собора

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати комунальне підприємство. Чоловік перебував у нетверезому стані та не зміг пояснити свої дії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік з гранатою в руках погрожує підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці на столичному Печерську.

Поліція затримала правопорушника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет та встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше у Львівській області на подвір’ї приватного будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина. Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната "РГД-5".

Нагадаємо, у Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.

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Новини України полицияграната
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