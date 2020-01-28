На київському мосту сталась масова ДТП, троє постраждалих

У Дніпровському районі Києві на мосту Патона сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з участю 5 автомобілей, в результаті чого постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Інформація про ДТП надійшла в поліцію вчора ввечері. Попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля "Ауді" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті цього зіткнулись п'ять автівок.

В ДТП постраждали двоє водії та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

"Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди, вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на перехресті вулиць Вишгородської та Западинської зіткнулись два Daewoo.

Також у Києві на Броварському проспекті зіткнулись два автомобіля, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження.