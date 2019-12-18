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У Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 07:05
У Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено
Фото: міст Патона (wikimedia)

Часткове обмеження руху по мосту Патона триватиме до 23 грудня

На столичному мосту Патона виявлена аварійна просадка дорожного покриття, у зв'язку з цим рух мостом обмежується. Як передає РБК-Україна, про це повідомила прес-служба "Київавтодору".

Рух обмежено однією смугою з вечора 17 грудня до ранку 23 грудня. За цей час на мосту проведуть ремонт.

"Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконуватимемо цілодобово. І за можливості відновимо рух усіма смугами раніше", - запевнили у відомстві.

Зазначається, що під час робіт рух частково обмежено по крайній правій смузі у напрямку лівого берега.

Нагадаємо, з початку грудня по вулиці Хрещатик у Києві дозволено рух транспорту по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.

Також з 18 по 20 грудня в столиці буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

У період час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.

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