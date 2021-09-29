За інформацією правоохоронців інцидент стався на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича.

"Чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові", - розповіли у поліції.

Після чого потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав з місця інциденту, однак згодом повернувся та викликав "швидку", але лікарі констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 ККУ.

Так, ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 121 ККУ ( умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фігуранту вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Фото: у Києві місцевий житель вбив чоловіка, захищаючи працівника АЗС (kyiv.npu.gov.ua)