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У Києві медпрацівники налагодили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

Автор: Валерія Поліщук

У Києві правоохоронці викрили співробітників лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів. Щодня послугами медлабораторії могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 гривень за підроблений документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, лікар лабораторії організував "бізнес" з продажу підроблених сертифікатів. Він шукав клієнтів сам і за допомогою посередників. Також лікарю допомагали три медсестри, які вносили

Працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи і проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці розпочали кримінальну справу

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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