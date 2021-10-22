У Києві медпрацівники налагодили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

За даними правоохоронців, лікар лабораторії організував "бізнес" з продажу підроблених сертифікатів. Він шукав клієнтів сам і за допомогою посередників. Також лікарю допомагали три медсестри, які вносили

Працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи і проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці розпочали кримінальну справу

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.