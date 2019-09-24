У Києві масово отруїлися діти

У Києві до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 7 учнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби.

Зазначається, що в школу приніс учень речовину невідомого походження з дому.

"До Головного управління Держпродспоживслужби в Києві надійшла інформація щодо отруєння 6 учнів Школи І-ІІІ ступенів № 36 імені С. П. Корольова м. Києва мідним купоросом. В школу учень приніс речовину невідомого походження з дому, згодом восьмеро дітей почали пробувати її на смак. У результаті сімох школярів доставили до лікарні. Загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що мідний купорос широко використовується у сільському господарстві, водночас для людини речовина є отрутою в разі її вживання.

Нагадаємо, у Віницькій області до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи.

, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталося масове отруєння з симптомами кишкової інфекції. До інфекційного відділення лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція середнього ступеню важкості.