У Києві маршрутка влетіла в стовп: є постраждалі

У Києві ввечері 30 Червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів, їх оглядають медики. На місці працюють співробітники поліції.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
За його даними, ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.
Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.
Нагадаємо, 12 червня в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електроопору. В результаті інциденту обірвало дроти.