RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві маршрутка влетіла в стовп: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 30 Червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп. Постраждали кілька пасажирів, їх оглядають медики. На місці працюють співробітники поліції.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

За його даними, ДТП сталася за участю автобуса №476, водій якого влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих.

Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.

Нагадаємо, 12 червня в Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електроопору. В результаті інциденту обірвало дроти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПмаршрутка