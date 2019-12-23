У Києві в "Гідропарку" сталася стрілянина, є жертва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює особу стрілка

У Києві в понеділок, 23 грудня, сталася стрілянина у парку "Гідропарк", в результаті чого один чоловік загинув від вогнепального поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, по спецлінії "102" надійшло повідомлення, що в парку "Гідропарк" чоловік поранений.

На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи, патрульні поліцейські і лікарі.

Попередньо встановлено, що чоловік отримав вогнепальне поранення і помер на місці. Зараз поліцейські спілкуються з заявницею і оглядають місце події, щоб встановити всі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисника.

Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання зловмисника.

Нагадаємо, в Києві чоловік стріляв в перехожих. В результаті події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили в лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.

Крім того, в Києві на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої був госпіталізований чоловік.