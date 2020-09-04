У Києві лабораторний центр не буде тестувати на COVID-19 приватних осіб

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

Про це йдеться на сторінці у Facebook лабораторного центру.

Про причини зупинки прийому приватних осіб лабораторним центром Києва запитали народні депутати під час години запитань до уряду у міністра охорони здоров'я Максима Степанов. За його словами, лабораторія працює у звичайному режимі.

"Я з'ясую цю інформацію. Поки не бачив цього повідомлення", - сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на 3 вересня, Київ і ще 16 областей не відповідали вимогам для ослаблення карантину, в столиці більш ніж в два рази перевищено показник захворюваності коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 2723 людини; при цьому в Києві підтвердили 319 нових випадків COVID-19, що є другим найгіршим показником серед усіх регіонів.

Зазначимо, вчора в Україні оновили список карантинних зон, Київ залишився в "жовтій зоні".