У Києві в квартирі вибухнула граната, є загиблі

У Києві в результаті вибуху гранати у житловій квартирі багатоповерхівки в мікрорайоні Позняки загинуло двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліція отримала дзвінок на спецлінію, що у квартирі стався вибух, від якого постраждали двоє співмешканців 38 і 44 років. Заявниця повідомила, що чоловік приніс додому гранату та підірвав її.

На місце пригоди прибули працівники слідчо-оперативних груп, лікарі, працівники вибухотехнічних груп та рятувальники.

"Лікарі "швидкої" констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані було госпіталізовано до медичного закладу. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла", - повідомили правоохоронці.

Оперативними співробітниками було встановлено, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні знаходились загиблі. Правоохоронці вилучили залишки та фрагменти уламків гранати й направили їх для проведення експертизи.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській обл. обстріляли з гранатомета житловий будинок. Речник Нацполіції Київської області Микола Жукович повідомив, що у селі Гнідин Бориспільського району Київської області було обстріляно житловий будинок із гранатомету.