У Києві коронавірусом заразилося трьохмісячне немовля

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, у столиці захворіли троє дітей 10-12 років

У Києві коронавірусною хворобою захворіло трьохмісячне немовля. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, заразилися також і троє дітей у віці від 10 до 12 років.

"Серед тих, хто захворіли (за минулу добу в Києві, - ред.) 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій усього три місяці. 22 чоловіка від 25 до 82 років, а також троє хлопчиків 10, 11 та 12 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються на вдома на самоізоляції", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві зафіксували 59 нових випадків коронавірусу і ще одну смерть. Мер столиці заявив, що всього в Києві вже 1930 підтверджених випадків COVID-19, 38 людей померли.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Таким чином, число хворих скорочується другий день поспіль.

Відзначимо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що понад 6 тисяч громадян з підтвердженим тестом на коронавірус не були госпіталізовані в інфекційні стаціонари і лікуються вдома.