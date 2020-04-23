У Києві коронавірусом захворіли понад 1000 людей, 45 одужали

Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Києві збільшилася до 1059. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків COVID-19. Серед захворілих - 5 медиків.

"Захворіли 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років та 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року, а також 2 дівчат та 5 хлопців віком до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - повідомив Кличко.

Також міський голова повідомив про новий випадок смерті у столиці. Ще 6 киян за минулу добу одужали.

"Усього в столиці одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановлено новий антирекорд, заразились коронавірусом 578 людей. Загальна кількість інфікованих в Україні, станом на ранок 23 квітня - 7170 осіб.

Вчора в Києві коронавірус виявили у 97 осіб. Через спалах вірусу закрили на карантин Покровський Голосіївський чоловічий монастир. Там було зафіксовано 12 випадків зараження серед ченців.