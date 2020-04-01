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У Києві на коронавірус захворіла однорічна дитина

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:31
У Києві на коронавірус захворіла однорічна дитина
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У однорічної дівчинки виявили коронавірус

На коронавірус у Києві захворіла однорічна дитина. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 25 нових випадків - 12 хворих у віці від 23 до 71 року.

"12 жінок у віці від 21 до 80 років і одна дитина. Дівчинка, якій трохи більше року. Зазначу, що більша частина киян, у яких вчора підтвердили діагноз, за кордон не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число заражених у столиці зросло до 132 осіб. Як зазначив міський голова, динаміка захворювання у Києві невтішна.

Крім того, Кличко заявив, що коронавірус поширюється і охоплює Київ.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", українці практично порівну розділилися в питанні про можливе введення надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Зокрема, 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні, а 8% не змогли відповісти. При цьому 83% підтримують заборону на проведення масових заходів, страйків і мітингів.

У Київській обл. кількість випадків коронавірусу наближається до 60: список по районах
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