У Києві коронавірусом за добу заразились чотири дитини

У Києві за добу коронавірус підтвердили у чотирьох дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Як він повідомив, у Києві за останні 24 години коронавірусною інфекцією заразилися три дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв та один хлопчик, якому 14 років. Загалом в столиці за минулу добу захворіли на COVID-19 - 30 мешканців міста, а ще двоє людей померли. За добу ще 31 людина одужала.

Як він зазначив, до лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль фіксують скорочення кількості нових випадків COVID-19.

Крім того, міський голова Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня, яке закрито на період карантину в Україні.

Разом з тим, РБК-Україна раніше писало, що за минулу добу в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.