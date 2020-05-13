ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві коронавірусом за добу заразились чотири дитини

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 12:55
У Києві коронавірусом за добу заразились чотири дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили у трьох дівчат та одного хлопчика

У Києві за добу коронавірус підтвердили у чотирьох дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Як він повідомив, у Києві за останні 24 години коронавірусною інфекцією заразилися три дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв та один хлопчик, якому 14 років. Загалом в столиці за минулу добу захворіли на COVID-19 - 30 мешканців міста, а ще двоє людей померли. За добу ще 31 людина одужала.

Як він зазначив, до лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль фіксують скорочення кількості нових випадків COVID-19.

Крім того, міський голова Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня, яке закрито на період карантину в Україні.

Разом з тим, РБК-Україна раніше писало, що за минулу добу в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла майже на 30.

Теги Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся