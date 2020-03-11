У Києві через коронавірус перенесли пробне ЗНО

У Києві через пов'язані з коронавірусом обмеження перенесли пробне тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, навчальний процес буде проводитися дистанційно, зокрема у формі телеуроків.

"Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути у квітні. Навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про введення карантину по всій Україні. Згідно з ним, з 12 березня на три тижні (до 3 квітня) закриваються навчальні заклади, забороняються масові зібрання понад 200 осіб і закривається авіасполучення з деякими країнами.

У Києві також у зв'язку з обмежувальними заходами через коронавірус призупинять освітній процес і обмежать проведення масових заходів.

