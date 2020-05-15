У Києві на коронавірус перевірять усі інтернати

Через спалах коронавірусної інфекції в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат мер Києва Віталій Кличко дав розпорядження перевірити на коронавірус вихованців та персонал усіх інтернатів столиці. Перевірка інтернатних закладів, спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби в місті Києві розпочнеться від завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, всі підопічні та персонал установ будуть протестовані на коронавірусну інфекцію.

"Незважаючи на усі обмежувальні заходи, у Дарницькому будинку-інтернаті таки стався спалах коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено 81 випадок: 53 вихованки та 28 працівників. Зараз заклад зачинено на карантин. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція. У зв’язку з цим міський голова доручив перевірити інші інтернатні установи міста, яких всього в Києві вісім. Наразі підозр на захворювання в інших установах немає", - зазначила Хонда.

На сьогодні, в інтернатних установах перебуває 2108 осіб:

Дарницький дитячий будинок-інтернат - 80;

Святошинський дитячий будинок інтернат - 86;

Київський пансіонат ветеранів праці - 230;

Київський психоневрологічний інтернат - 184;

Ново-білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків - 369;

Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат - 318;

Київський геріатричний пансіонат - 197;

Святошинський психоневрологічний інтернат - 644.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко на брифінгу повідомив про виявлення спалаху коронавірусу у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Кличко розповів, що на COVID-19 захворіли понад 80 осіб, серед яких вихованці та персонал закладу.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція почала розслідування масового інфікування коронавірусом у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Наразі на території будинку-інтернату на вулиці Ялинковій працюють правоохоронці, які забезпечують охорону закладу та контролюють режим пропуску з дотриманням карантину.