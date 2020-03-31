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У Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 12:19
У Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавірусної інфекції

У Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з запаленням легень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавірусної інфекції.

"Експрес-тестами в столиці протестовано 1900 людей. Лабораторно оброблено 813 зразків, ще на дослідженні в Київському лабораторному центрі МОЗ 218 зразків. Зауважу що ми розпочали тестування всіх пацієнтів з діагнозом запалення легень. Бо в багатьох ускладненням перенесення захворювань є саме враження легень", - заявив Кличко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом.

Відзначимо, Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

Додамо, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.

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