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У Києві число заражених коронавірусом наближається до 200, три паціенти померли

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:07
У Києві число заражених коронавірусом наближається до 200, три паціенти померли
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

За останню добу підтвердили 28 нових випадків

У Києві кількість випадків коронавіруса збільшилася до 189. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За останню добу в столиці підтвердили 28 нових випадків захворювань.

"У Києві кількість хворих коронавірусом за минулу добу збільшилася на 28 осіб, двоє не вижили. В цілому 189 підтверджених випадків захворювання коронавірус. З них вже 3 летальні випадки", - заявив Кличко.

Зазначимо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Також повідомлялося, що в Україні 16 пацієнтів з коронавірусом знаходяться у важкому стані, вони підключені до штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, перший летальний випадок коронавіруса в Києві підтвердили 2 квітня. Тоді помер 70-річний чоловік.

Крім цього у Київській області виявили коронавірус у 70 осіб. Ще 308 - знаходяться з підозрою на COVID-19. Троє пацієнтів одужали, четверо померли.

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