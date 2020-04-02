У Києві кількість випадків коронавірусу зросла до 160

У Києві кількість захворювань коронавірусом зросло до 160 чоловік. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу підтвердили 26 нових випадків захворювання.

"У Києві зареєстровано за минулу добу-26 випадків. І взагалі ми вже 160 випадків в місті Києві", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 10 ранку 2 квітня в Україні офіційно підтвердили 804 випадку коронавіруса. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 20 осіб, 13 пацієнтів, що видужали.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням прийняти кроки, які допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмеження через коронавіруса. Зокрема, він просить вжити жорсткі обмеження на відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів із запаленням легенів (пневмонією). За словами Кличка, саме запалення легенів є ускладнює фактором при захворюванні коронавірусом.