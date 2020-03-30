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У Києві кількість захворювань коронавірусом перевищила 100

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 12:11
У Києві кількість захворювань коронавірусом перевищила 100
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В столиці стрімко зростає кількість інфікованих

У Києві офіційно підтверджено 102 випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За станом на ранок 30 березня київський міський лабораторний центр Моз підтвердив 20 нових випадків захворювання.

"В столиці стрімко збільшується кількість киян, які мають підтвердження захворюваннями коронавіруса. Станом на сьогоднішній ранок таких людей вже 102. Ми отримали від київського міського центру Моз України ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірус. Захворіли 11 жінок у віці від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 25 до 70 років", - заявив Кличко.

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Новини України КиївВіталий КличкоКиївКоронавірус
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