У Києві кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса

"Слідчі повідомили про підозру киянину за хуліганські дії щодо пасажира тролейбуса в Оболонському районі. Порушник вдарив опонента ножем у груди, а після зник з місця злочину. Протягом години оперативники розшукали фігуранта. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомляють у відомстві.

Як стало відомо, постраждалим виявився пасажир тролейбуса. Він розповів поліцейським, що помітив, як невідомий намагався витягнути гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. В результаті між чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник дістав ніж і вдарив потерпілого в груди, після чого зник.

"Оперативники встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмисника затримали. Ним виявився 30-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - уточнили в поліції.

Крім того, в ході обшуку в будинку фігуранта правоохоронці виявили шість ножів і кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучено направлено на відповідну експертизу.