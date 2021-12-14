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У Києві кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса

Автор: Ольга Белей

В Оболонському районі Києва кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса після зауваження про спробу крадіжки. Після інциденту він втік, але зловмисника затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Слідчі повідомили про підозру киянину за хуліганські дії щодо пасажира тролейбуса в Оболонському районі. Порушник вдарив опонента ножем у груди, а після зник з місця злочину. Протягом години оперативники розшукали фігуранта. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомляють у відомстві.

Як стало відомо, постраждалим виявився пасажир тролейбуса. Він розповів поліцейським, що помітив, як невідомий намагався витягнути гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. В результаті між чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник дістав ніж і вдарив потерпілого в груди, після чого зник.

"Оперативники встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмисника затримали. Ним виявився 30-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - уточнили в поліції.

Крім того, в ході обшуку в будинку фігуранта правоохоронці виявили шість ножів і кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучено направлено на відповідну експертизу.

Нагадаємо, 11 грудня у Червонограді (Львівська область) чоловік погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою. Після чого він напав з ножем на правоохоронців.

За інформацією поліції, затриманим виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Київ