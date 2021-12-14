У Києві кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса
В Оболонському районі Києва кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса після зауваження про спробу крадіжки. Після інциденту він втік, але зловмисника затримали правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Слідчі повідомили про підозру киянину за хуліганські дії щодо пасажира тролейбуса в Оболонському районі. Порушник вдарив опонента ножем у груди, а після зник з місця злочину. Протягом години оперативники розшукали фігуранта. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомляють у відомстві.
Як стало відомо, постраждалим виявився пасажир тролейбуса. Він розповів поліцейським, що помітив, як невідомий намагався витягнути гаманець у жінки, і зробив йому зауваження. В результаті між чоловіками стався конфлікт, в ході якого зловмисник дістав ніж і вдарив потерпілого в груди, після чого зник.
"Оперативники встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмисника затримали. Ним виявився 30-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - уточнили в поліції.
Крім того, в ході обшуку в будинку фігуранта правоохоронці виявили шість ножів і кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучено направлено на відповідну експертизу.
Нагадаємо, 11 грудня у Червонограді (Львівська область) чоловік погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою. Після чого він напав з ножем на правоохоронців.
За інформацією поліції, затриманим виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.