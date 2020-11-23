У Києві на карантин закрили вісім шкіл та чотири дитсадки через COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус у столиці на карантин закриті вісім шкіл. Також на карантині перебувають чотири дитсадки.

Про це він розповів у ході онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - сказав Кличко.

За словами градоначальника, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 176 груп у 135 садках, а також повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у цих закладах сьогодні складає понад 46 відсотків.

Нагадаємо, у Києві госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. Усього коронавірусом у столиці за минулу добу заразилися ще 1212 киян.

Як писало РБК-Україна, Київ не буде проводити масове тестування людей на COVID-19 за прикладом Словаччини. За словами Кличка, на сьогодні показник тестування у столиці і так найвищий по всій Україні.