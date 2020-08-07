ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 12:15
У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу
Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлія Струк

Спочатку троє працівників пекарні звернулися до лікарів із симптомами COVID-19

У Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу. Йдеться про пекарню №8 підприємства "Київхліб".

Про це у ході брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за словами градоначальника, на підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів з симптомами коронавірусу.

"Тести підтвердили у них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив - 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Усі хворі та контактні особи на самоізоляції", - поінформував Кличко.

Крім того, мер додав, що у Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них - підозра на коронавірус.

Нагадаємо, глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ завжди буде в лідерах за кількістю заражених коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, столиця може залишитися у зеленій зоні карантину, в Держпродспоживслужбі назвали причину.

Підкреслимо, в Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії у країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Віталий КличкоКиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся