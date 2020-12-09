У Києві на карантин закрили чотири школи і сім дитсадків через COVID-19

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві на карантин закрили чотири школи і сім дитячих садків через ситуацію з коронавірусом. Всього у 1302 школярів у столиці підтвердили зараження коронавірусом.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу.

"На сьогодні в місті на карантин закрито чотири школи. На дистанційному навчанні 939 класів 265-ти школах. Всього хворих коронавірусом школярів в Києві - 1302. Також хворіє майже тисяча педагогів", - повідомив він.

При цьому мер додав, що через коронавірус тимчасово закрита 191 група у 137-ми садах, а сім садів повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у столичних дитсадках на сьогодні складає понад 50%.

Нагадаємо, Віталій Кличко повідомив, що у столиці зростає кількість хворих, які потребують госпіталізації і пацієнтів з коронавірусом у важкому стані.

За минулу добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість видужали перевищує число хворих на дві тисячі. При цьому коронавірус виявили у 1728 жителів столиці.

Крім того, у МОЗ заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стабілізувалася. За останні дні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.