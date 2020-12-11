У Києві на карантин через COVID-19 закрили три школи та чотири дитсадки

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

В Києві через ситуацію з коронавірусом на карантин закрили три школи та чотири дитячих садків. Всього у 1245 школярів у столиці підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"На сьогодні в Києві закрито на карантин три школи. На дистанційне навчання перевели 836 класів в 250 школах. Всього хворих коронавірусом школярів в Києві - 1245. Також хворіють більше тисячі педагогів", - повідомив він.

Крім того, з-за виявлених випадків коронавірусу чотири садки повністю закриті на карантин, а також тимчасово закриті 167 груп в 130 дошкільних навчальних закладах.

Нагадаємо, 9 грудня в Київ підтвердили 1899 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці, а за минулу добу, 10 грудня, у Києві виявили коронавірус у 1880 осіб.

Крім того, в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

Додамо, що за минулу добу в столиці одужали від COVID найбільше людей з початку пандемії.