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У Києві побили журналіста: підозрюваному загрожує 5 років в'язниці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Напав у Києві на журналіста одного з українських телеканалів жителю Дніпра повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"За підсумками роботи міжвідомчої групи з розкриття та розслідування злочинів проти журналістів Шевченківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру жителю Дніпра за фактом умисної перешкоди правовій діяльності журналіста та навмисному побиттю", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний 4 лютого 2021 року перебував біля Шевченківського управління Нацполіції в Києві. Він спробував перешкодити знімальній групі телеканалу "НАШ 365" вести відеознімання, агресивно висловлюючись в їхні сторони. Потім чоловік почав виривати мікрофон у журналіста і завдавати удару в обличчя.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі визнання судом провини йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 6 червня під Харковом сталася ДТП. На місці аварії опинився місцевий журналіст. Він почав знімати подію, водій і двоє невідомих напали на кореспондента, щоб зупинити їх він вистрілив з травматичного пістолета в повітря.

Зазначимо, за даними Національної спілки журналістів України, за перші три місяці представники українських ЗМІ піддавалися фізичній агресії під час професійної діяльності більше 20 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2020 році зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.

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