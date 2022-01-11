У Києві побили і пограбували відомого журналіста

За словами джерела, постраждав журналіст Андрій Куликов.

В поліції Києва зазначають, що на проспекті Перемоги двоє чоловіків підійшли до нього і попросили цигарку. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з близько 3 000 гривень, мобільний телефон і банківську карту.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, карний розшук і бійці полку поліції особливого призначення протягом декількох годин виявили нападників в одному з хостелів Києва. Затриманими виявилися раніше судимий пограбування, крадіжки і торгівлю наркотиками уродженець Миколаївської області та житель Волинської області, який знаходиться в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Поліція перевіряє причетність ще двох осіб до нападу. Відкрито кримінальну справу за статтею "грабіж". Затриманих взяли під варту, їм загрожує до шести років позбавлення волі.