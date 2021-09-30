У Києві побили інспектора з паркування: поліція порушила кримінальну справу

За його словами, на інспектора напав водій легкового автомобіля Skoda Oktavia з держномером АС6241СІ, який незаконно припаркувався у другому ряду і перекрив рух.

Інспектор ніс службу неподалік і підійшов до машини, щоб виконати свою роботу. Однак чоловік, що знаходився в автомобілі, несподівано напав на нього і завдав кілька ударів по обличчю, зламавши йому ніс. Після цього водій зник з місця події.

"Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожен день. Але сьогодні - якось особливо жорстко", - додав Усов і закликав правоохоронців якомога розслідувати напад.

На місце інциденту прибули співробітники швидкої і поліції. Медики надали потерпілому інспектору допомогу. Правоохоронці своєю чергою з'ясували обставини події.

Водія, який втік з місця події, знайшли менше ніж через дві години. Ним виявився чоловік 1985 року народження. Його затримали в рамках кримінальної справи, порушеної за ч. 1 ст. 298-2 КК України (хуліганство). Нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: у Києві побили Інспектора паркування (facebook.com/usov.ua)