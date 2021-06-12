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У Києві вантажівка збила опору ЛЕП. Протягом двох днів можуть відключати світло

Автор: РБК-Україна

У Києві вантажівка збила високовольтну металеву опору лінії електропередач (ЛЕП). Вона відповідала за електроживлення на Лівому березі міста.

Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Київські електромережі.

"О 9 ранку сьгодні сталося аварійне відключення даної лінії. Причина - збита вантажною автівкою третіх осіб високовольтна металева опора. Наші спеціалісти наразі займаються оперативними перемиканнями на інші лінії, щоб розпочати ремонт аварійної", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, щопобутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти Лівого берега залишаються зі світлом.

"Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів. У разі необхідності відключення клієнтів для виконання робіт ми будемо інформувати додатково", - наголошують в ДТЕК.

Водночас, у КМДА повідомили, що через падіння опори перекрито рух на вулиці Пухівській.

"На місці працюють поліцейські і ремонтні бригади. Врахуйте перекриття руху під час вибору маршруту поїздки", - попереджає міська влада.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві сталася аварія на Південному мосту. Там зіштовхнулися одразу шість машин. Рух транспорту обмежено.

РБК-Україна писало, що учора у Києві через витік автомобільного газу перекрили Південний міст.

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