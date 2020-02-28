У Києві готуються приймати заражених коронавірусом: список лікарень

Бази для госпіталізації громадян із підозрою на коронавірус COVID-19 облаштували у семи лікарнях Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Ймовірних хворих будуть приймати в інфекційних відділеннях 7 медзакладів столиці:

Олександрівській клінічній лікарні;

Київській міській лікарні №4;

Київській клінічній лікарні №9;

міській дитячій клінічній лікарні №1;

міській дитячій клінічній лікарні та №2;

міській дитячій інфекційній лікарні;

Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

У лікарнях доступно 482 ліжка: 237 дорослих, 200 дитячих та 45 ліжко-місць для вагітних. Зазначається, що реанімаційні ліжка в інфекційних відділеннях забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

Також повідомляється, що найближчим часом в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" встановлять обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" облаштувала на 19 вокзалах спеціальні приміщення та медичні пункти для пасажирів з підозрами на коронавірус.

Станом на 28 лютого, у світі зафіксовано понад 83 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 52 країнах. Випадків інфекції в Україні поки не зафіксовано.

РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.