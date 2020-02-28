У Києві готуються приймати заражених коронавірусом: список лікарень

У столиці облаштували 7 лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус
Бази для госпіталізації громадян із підозрою на коронавірус COVID-19 облаштували у семи лікарнях Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Ймовірних хворих будуть приймати в інфекційних відділеннях 7 медзакладів столиці:
У лікарнях доступно 482 ліжка: 237 дорослих, 200 дитячих та 45 ліжко-місць для вагітних. Зазначається, що реанімаційні ліжка в інфекційних відділеннях забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.
Також повідомляється, що найближчим часом в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" встановлять обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" облаштувала на 19 вокзалах спеціальні приміщення та медичні пункти для пасажирів з підозрами на коронавірус.
Станом на 28 лютого, у світі зафіксовано понад 83 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 52 країнах. Випадків інфекції в Україні поки не зафіксовано.
РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.