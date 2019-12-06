Евакуація і загроза поширення вогню: в Києві виникла масштабна пожежа

У п'ятницю, 6 грудня, у Києві горить будівля колишньої швейної фабрики "Каштан" по вулиці Перемоги, 123. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа виникла о 11:20 на в одноповерховому металевому ангарі на площі орієнтовно 300 м. кв. На місце виїхали пожежники для ліквідації займання.

"Попередньо жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження пожежі немає. До гасіння залучено 32 чол. о/с та 8 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, пожежа виникла в одноповерховому металевому ангарі. Крім того, у ДСНС повідомили про загрозу розповсюдження полум`я на сусідню офісну будівлю, евакуйовано 40 осіб.

"О 12:32 вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 кв. м. Ліквідація наразі триває", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 4 грудня о 10 годині ранку загорівся одеський коледж. Поліцейські розглядають дві версії пожежі в Одесі - загоряння через несправність електропроводки та навмисний підпал. В результаті пожежі в Одесі постраждали вже 32 людини, серед яких є студенти. Двоє осіб загинуло. Рятувальні роботи тривають третій день.

Також РБК-Україна писало, що в місті Ірпінь Київської області стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Він намагався самостійно розібрати вибуховий предмет, в результаті чого той спрацював.

Також повідомлялося, що в центрі Києва, в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.