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У Києві горіло реанімаційне відділення COVID-лікарні

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 15 березня, в Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 14:34 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа.

За даними ДСНС, в кімнаті сестри-господині реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та господарського приладдя на площі 15 квадратних метрів.

"Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але тому, що стан хворих не дозволяв їх евакуювати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень, в цей час, разом з хворими, у кожній палаті перебували по одному рятувальникові і медичному працівнику", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що хворих на коронавірус в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.

Пожежу в медичному закладі загасили о 15:21.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа у лікарні (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, 27 лютого в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Климчук заявляв, що пожежа могла статися через спирту в одного з пацієнтів.

Крім того, поліція порушила справу через пожежі в лікарні Чернівців.

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Новини України Київпожежа
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