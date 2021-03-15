У Києві горіло реанімаційне відділення COVID-лікарні

О 14:34 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, в лікарні виникла пожежа.

За даними ДСНС, в кімнаті сестри-господині реанімаційного відділення, сталося загоряння чистої постільної білизни та господарського приладдя на площі 15 квадратних метрів.

"Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але тому, що стан хворих не дозволяв їх евакуювати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень, в цей час, разом з хворими, у кожній палаті перебували по одному рятувальникові і медичному працівнику", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що хворих на коронавірус в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.

Пожежу в медичному закладі загасили о 15:21.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа у лікарні (facebook.com/DSNSKyiv)