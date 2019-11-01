У Києві горів приватний будинок

У Печерському районі Києва в п'ятницю, 1 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа сталася близько 8:42 ранку в одноповерховому будинку, розташованому на Ольшанському провулку. Займання сталося на зовнішній стороні дерев'яної стіни, обшитої пластиком.

"Пожежа була локалізована о 09:12, а вже в 09:24 - ліквідовано. Потерпілих та травмованих немає. На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 23 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 1 листопада в Печерському районі стався пожежа в недобудованій багатоповерхівці. Повідомлялося, що пожежа сталася орієнтовно на вулиці Бойчука.

Також повідомлялося, що ввечері 31 жовтня у Києві сталася пожежа на даху багатоповерхового житлового будинку по вулиці Пирогова, 2 біля станції метро "Університет". Через пожежі перекривали дорогу по вулиці Пирогова в районі метро. З будинку були евакуйовані 40 мешканців.