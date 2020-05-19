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У Києві гігантську чергу на автобус показали з висоти пташиного польоту

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 10:12
У Києві гігантську чергу на автобус показали з висоти пташиного польоту
Транспорт у Києві (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Києві щоранку транспортний колапс через велике число людей, які хочуть дістатися до роботи

У Києві показали на фото гігантську чергу на зупинці громадського транспорту. Знімок, очевидно, зроблений з вікна сусіднього будинку, демонструє проблему, з якою стикаються всі працюючі мешканці Києва кожен ранок і вечір.

Фото розмістили на сторінці ДТП Київ.ua в Facebook, повідомивши що ця черга в кілька сотень метрів чекає автобуса №114 на кінцевій зупинці в житловому масиві "Троєщина".

"Київ. "Троєщина. Кінцева 114. Сьогодні вранці. Доброго дня! Спасибі за те, що ви робите. Черга метрів 150 ", - підписаний знімок.

У Києві гігантську чергу на автобус показали з висоти пташиного польоту

У Києві величезна черга на автобус (фото: ДТП Киев.иа)

Зазначимо, що така ситуація, як на цій зупинці, відбувається в Києві щодня з 11 травня. Тоді в столиці карантин послабили, кількість робочих місць збільшилася, а ось про те, як будуть люди добиратися на роботу, не продумали. Ціни на таксі в годину пік зашкалюють, а місто зупиняється в заторах з Лівого на Правий берег вранці і навпаки - ввечері.

Раніше ми писали, що в Україні готуються до відкриття метрополітену вже з 25 травня. Денис Шмигаль назвав три умови, за яких буде запущений метрополітен у Києві, Харкові і Дніпрі.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України транспорт
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