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У Києві на Гідропарку відбулася стрілянина, один чоловік поранений

Київ, Четвер 06 серпня 2020 13:59
У Києві на Гідропарку відбулася стрілянина, один чоловік поранений
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Стрілка взяли під варту

У Києві на території Гідропарку сталася стрілянина. В результаті охоронець одного з розважальних закладів отримав поранення.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Відзначається, що інцидент стався між відвідувачем закладу і охоронцем через нібито крадіжки. В ході суперечок, які продовжилися на вулиці, відвідувач дістав пістолет і кілька разів вистрілив в охоронця, після чого зник на своєму автомобілі.

"У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля і затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Охоронець був доставлений в лікарню, де його прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.

Стрілку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, в Обухові водій автомобіля влаштував хаотичну стрілянину на вулиці, в результаті чого поранення отримала 20-річна дівчина.

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