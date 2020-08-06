У Києві на Гідропарку відбулася стрілянина, один чоловік поранений

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Стрілка взяли під варту

У Києві на території Гідропарку сталася стрілянина. В результаті охоронець одного з розважальних закладів отримав поранення.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Відзначається, що інцидент стався між відвідувачем закладу і охоронцем через нібито крадіжки. В ході суперечок, які продовжилися на вулиці, відвідувач дістав пістолет і кілька разів вистрілив в охоронця, після чого зник на своєму автомобілі.

"У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля і затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Охоронець був доставлений в лікарню, де його прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.

Стрілку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, в Обухові водій автомобіля влаштував хаотичну стрілянину на вулиці, в результаті чого поранення отримала 20-річна дівчина.