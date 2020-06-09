У Києві спростували приховування COVID-19 в одному з гуртожитків

У Києві майже щодня фіксують випадки захворювання на коронавірус у гуртожитках. При цьому інформація про приховування спалаху в гуртожитку Національної академії державного управління не підтвердилася.

Про це РБК-Україна повідомив начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

"Що стосується коронавірусу в гуртожитках, то ми фіксуємо майже щодня по всіх гуртожитках у місті Києві випадки коронавірусу серед мешканців. По кожному гуртожитку приймається рішення по проведенню профілактичних заходів, в тому числі і за даною адресою (гуртожиток Академії при президенті України, - ред.)", - розповів Рубан.

Він підкреслив, що в гуртожитку Національної академії державного управління при президенті України провели санепідрозслідування.

"У четвер було проведено епідеміологічне розслідування відповідною установою, яка відповідає за заклади при президенті України. Це Центр превентивної медицини. А ми вже по місту Києву працюємо по академії і по гуртожитку... Сьогодні продовжують працювати з академією", - розповів Рубан.

Начальник управління зазначив, що 4 червня фахівці зафіксували один випадок коронавірусу у працівника академії, а зараз триває визначення кола контактних осіб.

"Зафіксовано дійсно один випадок у жінки, яка працює в Академії. Були проведені заходи щодо визначення кола контактних осіб, проведення дезінфекції. І визначення можливості умов перебування хворої у гуртожитку в суботу (6 червня, - ред.)", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання РБК-Україна, у Держспоживслужбі підкреслили, що приховування захворювання на коронавірус у гуртожитку Академії не було.

"Ми можемо сьогодні стверджувати, що дана хвора, яка знаходиться у гуртожитку, ізольована. Вона хворіє в легкій формі, несе мінімальну загрозу для оточуючих. Приховання не було, тому що відповідно до закону було епідрозслідування», - заявив Рубан.

Підкреслимо, Національна академія також спростувала приховування спалаху коронавірусу. У закладі запевняють, що вжили усіх необхідних заходів для запобігання захворюванню на COVID-19.

"Після виявлення факту захворювання працівниці оперативно поінформовано всі відповідні служби... Про своєчасне інформування щодо факту захворювання у Національній академії є всі необхідні документи, у тому числі відповідний акт Центру превентивної медицини", - підкреслили в академії.

Крім того, Рубан прокоментував інформацію про існуючі повідомлення від мешканців гуртожитку про можливе приховання інформації про хворих коронавірусом.

"Це вже відносини керівництва та мешканців. Ми не можемо такого сказати. Це не приховування, це вже виключно етика керівництва закладу і хворої людини", - зазначив він.

Слід зазначити, що анонімне повідомлення стало причиною перевірки фактів захворювання коронавірусом у гуртожитку НАДУ. Цю інформацію РБК-Україна підтвердив начальник Національного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в Україні, пов’язаної з коронавірусом, Олександр Кравчук.

Він пояснив, що гуртожиток навчального закладу знаходиться під епіднаглядом Державного управління справами, тому ще в четвер там розпочала розслідування медична служба управління справами.

Однак саме отримання анонімного повідомлення про можливі факти приховування захворювання на коронавірус у гуртожитку Академії стало причиною проведення розслідування Держспоживслужбою у місті Києві.

"Це (анонімне повідомлення, - ред.) було причиною того, що до цього епідрозслідування приєдналась Держспоживслужба міста Києва з лабораторним центром Києва. До цього в четвер там вже працювала медична служба Держуправління справами. Саме після повідомлення (анонімне повідомлення надійшло у п'ятницю, - ред.) ми вже і наші ресурси туди підключили. Ні, зараз планових перевірок не було. Так, це саме реакція (на повідомлення, - ред.)", - повідомив Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві перевірять можливе приховування COVID-19 в одному з гуртожитків.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня у Києві виявили три нових спалахи коронавірусу - у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.