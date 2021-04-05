У Києві і ще 20 областях перевищено епідпоріг коронавірусу

Так, нормі відповідають Вінницька (92,2% при нормі 100%), Херсонська (86,5%), Хмельницька (92,3%) та Чернігівська (95,2%) області. В інших регіонах цей показник вище норми. При цьому в Києві він становить 121,2%, найгірший у Тернопільській області - 206,2%.

При цьому в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Інші регіони, крім Херсонської області, яка залишається єдиною в жовтій зоні, є "помаранчевими".

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ в "червону" зону потрапляють регіони, де протягом трьох днів перевищені два або більше показника за COVID. Станом на 5 квітня вже три дні поспіль перевищені показники коефіцієнта виявлення випадків COVID (20,2%, 22,6% і 22,7% при нормі 20%) і рівень госпіталізацій (83,3, 86,1 і 89,1 при нормі 60) в Черкаській області. При цьому даний регіон поки залишається "помаранчевим".

У "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.