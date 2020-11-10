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У Києві через подвійне ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку Борисполя

Автор: Андрій Козловський

У Києві одночасно стались дві дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). У результаті аварій був ускладнений рух транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталися на проспекті Миколи Бажана за участю вантажного транспорту. Через це ускладнений рух транспорту від станції метро "Вирлиця" у напрямку міста Борисполя.

Нагадаємо, на початку місяця у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода біля однієї зі станцій метро. В результаті цього тоді був ускладнений рух транспорту в напрямку станції метро "Дорогожичі".

Крім того, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані Незалежності сталось масштабне ДТП. Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту.

В результаті автопригоди дві жінки загинули. Ще троє людей отримали травми та були госпіталізовані.

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