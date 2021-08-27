У Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину по автомобілю

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Дяченка. Невідомі на іномарці здійснили кілька пострілів в автомобіль "Фольксваген" і зникли. Поліція на місці в салоні виявила кулі і гільзи.

Вивчивши записи відеозаписів системи спостереження "Безпечне місто", оперативники встановили маршрут автомобіля "Шкода", на якому зникли підозрювані.

У Кременчуці бійці спецпідрозділу КОРД затримали 27-річного місцевого жителя та 45-річного жителя Дніпропетровської області. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили автоматичну зброю, яку з іншими речовими доказами направлено на проведення відповідних експертиз. Мотиви свого вчинку зловмисники не пояснили", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.