У Києві дві туркомпанії викрили на підробці COVID-тестів

"Працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на COVID-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів", - розповіли в прокуратурі.

За підроблену довідку клієнти турфірм платили від 1000 до 1200 гривень. В ході обшуків правоохоронці виявили на комп'ютерах компаній близько 1 000 підроблених довідок в електронному вигляді.

Правоохоронці перевіряють причетність до цієї схеми двох мешканців Києва, щоб притягнути їх до відповідальності. Наразі порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо призначення експертиз по вилученим речовим доказам", - додали в прокуратурі Києва.