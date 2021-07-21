RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві дві туркомпанії викрили на підробці COVID-тестів

Автор: Дмитро Левицький

У Києві працівники двох туристичних агенцій пропонували своїм клієнтам підроблені результати тесту на коронавірус. Довідки були "додатковою послугою" для клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на COVID-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів", - розповіли в прокуратурі.

За підроблену довідку клієнти турфірм платили від 1000 до 1200 гривень. В ході обшуків правоохоронці виявили на комп'ютерах компаній близько 1 000 підроблених довідок в електронному вигляді.

Правоохоронці перевіряють причетність до цієї схеми двох мешканців Києва, щоб притягнути їх до відповідальності. Наразі порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо призначення експертиз по вилученим речовим доказам", - додали в прокуратурі Києва.

Нагадаємо, про те, чим може загрожувати придбання липової довідки в турагентів, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївподделкатестыПрокуратура