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У Києві дві туркомпанії викрили на підробці COVID-тестів

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Київ, Середа 21 липня 2021 17:57
У Києві дві туркомпанії викрили на підробці COVID-тестів Фото: столичних турагентів підозрюють у підробці COVID-тестів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві працівники двох туристичних агенцій пропонували своїм клієнтам підроблені результати тесту на коронавірус. Довідки були "додатковою послугою" для клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на COVID-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів", - розповіли в прокуратурі.

За підроблену довідку клієнти турфірм платили від 1000 до 1200 гривень. В ході обшуків правоохоронці виявили на комп'ютерах компаній близько 1 000 підроблених довідок в електронному вигляді.

Правоохоронці перевіряють причетність до цієї схеми двох мешканців Києва, щоб притягнути їх до відповідальності. Наразі порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо призначення експертиз по вилученим речовим доказам", - додали в прокуратурі Києва.

Нагадаємо, про те, чим може загрожувати придбання липової довідки в турагентів, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

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Київ подделка тесты Прокуратура
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