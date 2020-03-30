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У Києві дві людини вилікувались від коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 12:20
У Києві дві людини вилікувались від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вони виписані з лікарні

У Києві дві людини вилікувались від коронавірусу COVID-19. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вони виписані з лікарні.

"З усіх офіційно зареєстрованих на сьогоднішній день вилікувались 2 людини, вони виписані з лікарні", - сказав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив 20 нових випадків захворювання. Офіційно підтверджено 102 випадки захворювання коронавірусом у столиці.

Також РБК-Україна писало, що в українських лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом. У МОЗ сподіваються, що таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і відсортувати легких та важких хворих.

Також у МОЗ створили більше 500 бригад для боротьби з коронавірусом. Бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

Відзначимо, в Україні зросла кількість випадків захворювання коронавірусом до 480.

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