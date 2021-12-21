У Києві через ДТП затримуються трамваї. Паралельно запустили автобуси
Фото: у Києві затримується рух трамваїв (facebook.com/Kyivpastrans)
У Києві в результаті аварії затримується курсування швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Для пасажирів запустили автобуси до "Старовокзальної".
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, затримується рух трамваїв №1к, 3 на вул.Борщагівській - Повітрофлотському проспекті через ДТП. На місце вже викликана поліція.
Для пасажирів запустили автобуси за маршрутом 2Т до станції"Старовокзальна".
Фото: на швидкісній лінії затримуються трамваї (РБК-Україна)
Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні ще й погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Києві для перевірки системи оповіщення включать звукові сирени. Дату такої перевірки обіцяють назвати пізніше.